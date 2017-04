Longa que estreia hoje no Brasil promete unir a típica aventura de super herói a uma trama mais dramática

Por: Luiz Carlos Merten São Paulo - Agência Estado

Em 27 de abril, 2017

Éa pergunta que não quer calar: é possível se emocionar, a ponto de chorar, com um filme de super-herói? Nos últimos anos, diretores/autores como Christopher Nolan e Zack Snyder elevaram o filme de super-herói - Batman, Superman - a um patamar, digamos, trágico, rico em significados mitológicos. James Gunn vai por essa tendência autoral, mas com preocupações próprias, em Guardiões da Galáxia Volume 2. “Volume 1 já era bom. O 2 é melhor”. Foi o que prometeu ao repórter o próprio diretor, em dezembro, quando esteve em São Paulo na Comic-con Experience. Gunn não deixou por menos. “Se você gostou do primeiro, vai gostar muito mais do segundo”. E acrescentou uma informação que, na época, ficou um tanto vaga, mas que agora faz todo sentido. “Os personagens estão todos mais trabalhados. Você vai ver que cada um tem uma história, um peso, uma motivação”.