Em 01 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Destaque na pele dos jovens Omar e Yaqub, os gêmeos posteriormente interpretados por Cauã Reymond em “Dois Irmãos” - e comparado pela semelhaça com o galã, inclusive já tendo tido o nome do personagem de Cauã em “Malhação” como apelido -, Matheus Abreu já mostrou que veio para fazer sucesso. O ator mal tinha estreado na série quando recebeu outra proposta de trabalho: “Me chamaram para fazer teste em ‘Malhação’ assim que ‘Dois Irmãos’ foi ao ar. A gente já tinha gravado tudo, então pude emendar um no outro”, lembra Matheus, que, apesar de ter começado na telinha com papéis complexos, garante não sentir mais facilidade na trama teen: “’Malhação’ é um outro tipo de desafio, com outro público, outro horário. É uma oportunidade de me aprimorar e aprender”.

