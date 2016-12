“Capitão Fantástico” narra história de família que vive isolada. Um convite a repensar o modo de viver nas cidades.

Em 23 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

A aparente pista falsa do título é proposital, avisa o diretor Matt Ross. Num cenário dominado por filmes de super-heróis, a comédia dramática “Capitão Fantástico”, que chegou ontem aos cinemas, não tem nada de “Batman” ou “Homem de Ferro”. O indie é centrado na história de Ben (vivido por Viggo Mortensen), que passou uma década com seus rebentos no mato, decidido a colocar em prática ideais de comunhão com a natureza, exuberância atlética e desenvolvimento intelectual. O tom lembra o de “Pequena Miss Sunshine”, e o resultado é tão comovente quanto angustiante.

