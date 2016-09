Campanha de multivacinação iniciada ontem distribui 1,1 milhão de doses em postos de saúde do Pará

Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

O sorriso de Alice, de um ano de idade, logo foi substituído por lágrimas. Mas o choro era por uma boa causa: a criança tomou, pela manhã, duas vacinas como parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que começou ontem e terminará no próximo dia 30. Pela manhã, a professora Manoela Sousa levou sua filha Alice para receber as doses da vacina na Unidade Municipal de Saúde da Cremação, localizada na rua dos Pariquis, em Belém. “A prioridade é a saúde dela. Eu sempre a trago no período certo, para não perder as datas”, disse Manoela Sousa.

O objetivo da campanha nacional é mobilizar os pais ou responsáveis a levarem seus filhos para atualizar o cartão de vacinação. Este ano, a ação será voltada para menores de cinco anos, para crianças de nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos.

