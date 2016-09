Ópera “Turandot” chega como principal atração do Festival de Ópera do Theatro da Paz

Por: O Liberal

Em 21 de setembro, 2016 - 08h21 - Teatro

O principal espetáculo do Festival de Ópera do Theatro da Paz – a ópera Turandot - estreia hoje, às 20 horas, com grande expectativa de público e elenco. Os ingressos para as apresentações que serão realizaras também nos dias 23, 25 e 27 deste mês estão esgotados. Até o ensaio geral feito com todos os artistas e figurinos na segunda-feira lotou as cadeiras Do Paz. Esta será a única ópera encenada no festival, que começou no início de agosto. As apresentações sempre ocorrerão no Theatro, às 20 horas. A TV e o Portal Cultura transmitirão a estreia ao vivo. O XV Festival do Theatro da Paz é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, com apoio da Academia Paraense de Música.

A obra de 1924 é a última ópera escrita pelo italiano Giacomo Puccini. A trama conta a história da princesa Turandot, filha do Imperador chinês Altum, interpretada por Eliane Coelho, que por conta de um trauma, se nega a casar. O imperador pressiona a filha por motivos de descendência. Turandot somente aceitará se casar com o príncipe que decifrar três enigmas para dificultar a vida dos pretendentes. Se acertarem, ganham a mão da princesa. Caso errem, perdem a vida, e sua cabeça se somará às dezenas de outras penduradas no teto do castelo. Os dias vão se sucedendo, até que surge um príncipe estrangeiro que aceita o desafio e consegue desvendar o mistério proposto pela monarca. A história se desenrola com muito drama, romance e pitadas de comédia.

Em 1926, quando a ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini, estreou em 25 de abril, no teatro Scala, de Milão, uma polêmica se fez presente. Nesse dia, o maestro Arturo Toscanini, que estava regendo a ópera, a 20 minutos do final, num momento muito dramático e crucial da obra, parou a regência, suspendeu a batuta e disse “Aqui a ópera terminou. Até aqui escreveu o senhor Puccini, porque o maestro morreu”, e se retirou do palco, ficando cerca de um minuto fora de cena, deixando as pessoas atônitas. E só depois voltou e terminou a regência. A explicação é que Puccini não havia concluído a ópera, que foi terminada por um dos discípulos mais talentosos de Puccini - Franco Alfano. Porém, o maestro Toscanini não gostou do final dado.

Para a primeira apresentação no Estado do Pará começou a ser pensada há vários meses atrás. “Turandot começou a ser pensada há, pelo menos, seis meses. Nós optamos em fazer uma montagem aos moldes tradicionais, bem clássica, mesma. Mas eu só tive a real noção do que eu queria fazer quando o meu cenógrafo, Roni Hirsch, me apresentou a ideia dele de ter o cenário baseado no jogo de montar chinês, tangram. Foi aí que pensei em ser essa coisa tradicional, de ter os personagens em suas castas bem definidas. E isso está muito claro na montagem. Temos a realeza no topo, os intermediários com soldados, sacerdotes e até um carrasco, e por fim, o povo”, explica o diretor da ópera, Caetano Vilela. A montagem paraense tem regência musical de Miguel Campos Neto, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), que acompanha a ópera.

A soprano paraense Kézia Andrade, interpretará a escrava Liù, personagem de grande importância na trama. Esta é a primeira vez que Kézia irá participar de uma ópera completa. “Das personagens do Puccine ela também é uma das minhas prediletas. Ela é muito frágil, muito sentimental, mas ao mesmo tempo tem uma força muito grande, porque ela dá sua própria vida por amor a um homem que em nenhum momento demonstrou algum tipo de sentimento por ela. No final das contas ela morre por amor, ao mesmo tempo que é frágil é muito decidida, centrada naquilo que ela quer”, falou.

No ensaio geral o público já pode ter um vislumbre do que será apresentado hoje. Um grupo ficou especialmente emocionado de estar no Theatro na noite de segunda-feira, os detentos que integram o Coral Timbres da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe). “É algo indescritível o que estamos vivendo hoje aqui, algo singular para pessoas que estão privadas de liberdade e têm a oportunidade de vir até aqui contemplar toda essa riqueza cultural”, disse o detento Josimar Ferreira de Oliveira, de 54 anos.

Para o diretor Vilela, o público irá se emocionar hoje com o espetáculo. “Giacomo Puccini é um compositor que prima pela emoção. Nós da equipe trabalhamos para fazer um grande espetáculo. E acredito que o público vai se sentir feliz ao ouvir a música que é muito bem conduzida pela orquestra e pelos cantores. E vai amar ouvir ‘Nessun dorma’, que é uma das árias mais conhecidas do mundo, e que eu penso, já faz parte até do inconsciente coletivo das pessoas”, destacou.

A soprano também está ansiosa com a estreia. “Estou me sentindo muito feliz, realizada, grata, pela oportunidade, e estou naquela expectativa de que o público goste do trabalho que a gente desenvolveu, da interpretação, da música. A minha expectativa é superar as expectativas”, espera Kézia.

Vilela avalia que o esgotamento dos ingressos é reflexo do reconhecimento do público. “Eu acho que o público de Belém sabe que tem o privilégio de ter grandes montagens de ópera por aqui. Sabe que verá um grande espetáculo. O Theatro da Paz foi concebido para receber óperas. Deve se manter assim. O público fica curioso, e como não tem ópera durante o ano, forma fila mesmo atrás de ingressos. E ainda, ‘Turandot’ é inédita em Belém, e por isso, a curiosidade fica maior ainda”, avalia.