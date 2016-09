Ópera “Turandot” estreia hoje como principal atração do Festival de Ópera do Theatro da Paz

21 de setembro, 2016

Vito Gemaque

Da Redação

O principal espetáculo do Festival de Ópera do Theatro da Paz – a ópera Turandot - estreia hoje, às 20 horas, com grande expectativa de público e elenco. Os ingressos para as apresentações que serão realizaras também nos dias 23, 25 e 27 deste mês estão esgotados. Até o ensaio geral feito com todos os artistas e figurinos na segunda-feira lotou as cadeiras Do Paz. Esta será a única ópera encenada no festival, que começou no início de agosto. As apresentações sempre ocorrerão no Theatro, às 20 horas. A TV e o Portal Cultura transmitirão a estreia ao vivo. O XV Festival do Theatro da Paz é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, com apoio da Academia Paraense de Música.