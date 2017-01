O amadurecimento do relacionamento amoroso e a estabilidade profissional são fundamentais nesta fase de mudanças

Por: GShow

Em 13 de janeiro, 2017 - 16h24 - Celebridades

Aos 23 anos, Giovanna Lancellotti vive um período de transformação - e isso se reflete, naturalmente, também nas escolhas fashion da atriz, atualmente no ar como a Milena de Sol Nascente. Como toda jovem mulher, o amadurecimento de um relacionamento amoroso e a estabilidade profissional são fundamentais nesta nova equação. Saiba exatamente quanto no papo sem travas sobre moda, beleza, família e amor que você confere a seguir.

Sua personagem em Sol Nascente passou por uma verdadeira transformação do visual. Na vida real, você parece transitar superbem entre o visual montado que faz carão em selfie versus o relax que vive com o pé na areia em Noronha. Qual é mais "Giovanna"?

Acho que tenho um pouco das duas. E existe ocasião para tudo! Gosto de me sentir poderosa, no carão e sensual, mas também adoro ter meu lado menina dentro de mim, com o cabelo molhado, pé descalço. Isso faz bem também! Não gosto de "ser refém" de nada, danço conforme a música e a ocasião!

Você assistiu a um desfile do último SPFW. O que você acha do cenário da moda brasileira atual?

Acho que vem crescendo e se diversificando bastante. Não sou do tipo que sabe todas as tendências e nomes e etc., mas procuro me manter ligada e atualizada na moda. Nunca fui modelo, então assistir um desfile, para mim, é sempre uma novidade. Sempre tudo diferente. Acho muito legal assistir de perto.





Outro dia você postou um clique da Baddie Winkle no seu Instagram; em outros, do Giovanni Bianco; ambos são nomes fortes do cenário fashion mundial. Como você se relaciona com a moda no dia a dia? Quais suas grifes/estilistas preferidos?

Tenho interesse em moda. Acho que moda tem a ver com arte e com expressão de quem a gente é e quer ser. Gosto de aprender, de assistir um desfile incrível. Mas não sou vítima da moda, gosto de vestir o que sei que me cai bem e o que gosto, que tem a ver comigo. Grifes? Gosto de tantas, mas vou citar algumas: Carolina Herrera, Patricia Bonaldi, Versace, Balmain, Helo Rocha, Louboutin...

Você vem de uma casa repleta de mulheres lindas. Rola assalto a armário, escambo de roupa, roubo de maquiagem e toda essa delícia que é viver com mãe e irmã?

(Gargalhadas) Eu moro fora de casa já há 6 anos, então isso dificulta muito. Mas sempre que volto pra minha cidade, trago pro Rio mil coisas da minha mãe. E deixo coisas lá também. A gente faz a “troca por temporada”, não dá para pegar, usar e devolver por causa da distância. Então as coisas que eu quero dela passam uma temporada comigo no Rio e voltam. É igual com ela e minha irmã. Eu amo isso (risos).



Você, Giovanna e Gabriela são super parecidas, tanto que seus seguidores costumam achar que vocês três são irmãs ao invés de mãe e filhas. Vocês têm alguma história engraçada sobre isso? Bate um ciuminho dela, sentimento de proteção, quando saem?

Ah, já aconteceu de confundirem a gente de costas, no telefone também muito (minha voz é idêntica à da minha mãe), mas nada de muito sério. Claro que bate sentimento de proteção. Até por que minha irmã só tem 13 anos, por mais que pareça ser mais velha (risos), mas ela tem uma cabeça boa, é esperta. Nossa relação com nossa mãe sempre foi muito aberta a diálogos e isso ajuda muito. Trocamos muito. Ela quer ser atriz, estuda e é ótima. Dou a maior força.

Você acabou de comemorar um ano de namoro com o Lucca durante o Réveillon em Noronha, onde estava a família toda dele. Como funciona essa dinâmica “família-amigos-trabalho”?

Então, é estranho porque nossos pais já eram amigos e eu já era muito amiga da família toda, menos dele (trabalho com a mãe dele há mais de 3 anos como minha stylist). Então quando ficamos juntos todo mundo meio que levou um susto, mas foi ótimo! Temos muita intimidade e sintonia. É muito bom ter uma relação tão boa com a família do parceiro, isso faz toda diferença.



E por falar em família, esse ano o grupo cresceu com a chegada da mais nova fashionista do pedaço, a Titi! A chegada da Titi despertou de leve seu “instinto materno”? Ela te chama de “tia Gi”?

Ela é maravilhosa. Uma criança iluminada e encantadora. Sou apaixonada. Tenho sim vontade de ser mãe e ter minha família, mas não agora.



Como todo casal apaixonado, casamento e filhos são sempre um tópico de conversa, mesmo que para um futuro distante. Você e Lucca também costumam divagar sobre o tema?

Conversamos, claro, mas não é uma pauta que pensamos a curto prazo. Quando estamos apaixonados, pensamos em ter uma vida juntos, mas somos novos e estamos construindo nossa vida profissional ainda. Tudo tem seu tempo.



Você vai adotar o sobrenome Ewbank quando isso acontecer?

Não pensei nisso (risos).