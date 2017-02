A 15ª a se apresentar, Jennifer Rayane Alves de Oliveira, estava concentrada e segura

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 00h00 - Rainhas

Jennifer Rayane Alves de Olveira, 22 anos, é engenheira química e é veterana em concursos de beleza.

A 15ª candidata a se apresentar, a representante da Assubsar usa a fantasia “Perséfone – A Rainha do Sub-Mundo”, deusa da terra e da agricultura. Filha única de Zeus e de Deméter. Na mitologia grega ficou conhecida como rainha do mundo infernal, que vigiava as almas.

Jennifer estava concentrada e fez uma apresentação tão forte quanto Perséfone, onde se mostrou segura na coreografia e esbanjou sensualidade. Em seu corpo, havia traços que faziam alusão aos trajes gregos como togas.

O Rainha das Rainhas edição 71ª, conta com o patrocínio da Vega Veículos e da Vale Verde Turismo.

