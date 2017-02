Paraense expõe nus em Lisboa. Menina de subúrbio, ela trocou a Marambaia pelo mundo.

Em 21 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Vicente Cecim

Da Redação

Graduanda do curso de fotografia do Centro de Arte e Comunicação Visual de Lisboa, a paraense Heidy Bastos realiza na capital portuguesa, a partir da próxima quinta-feira, 23, sua primeira exposição individual, intitulada “The Bodies Project/Projeto Corpos”, inaugurando o calendário da The BlackSheep Art Gallery. Antes de se radicar em Lisboa, ela viveu três anos na Irlanda, que lhe serviu de base para descobrir o mundo. “Viajei por treze países desde que saí de Belém, de maneiras convencionais e alternativas, em uma jornada de conhecimento, aprimorando relações interpessoais, observando realidades culturalmente distintas, desenvolvendo projetos e iniciando pesquisas estéticas a partir de processos fotográficos”.