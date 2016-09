O renomado fotógrafo paraense Luiz Braga abre amanhã exposição que tem o homem da Amazônia como protagonista

Por: O Liberal

Em 09 de setembro, 2016 - 08h26 - Exposições

Os gestos dos seres humanos foram registrados em mais de 40 anos de atividade profissional do fotógrafo paraense Luiz Braga. Assumidamente um apaixonado pela humanidade, muitas vezes invisível das periferias em Belém ou das cidades do interior do Estado do Pará, Luiz Braga mostra a partir de amanhã, 107 fotografias, a grande maioria inéditas, na exposição “Retumbante Natureza Humanizada”, com curadoria de Diógenes Moura. A exposição está no Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém. As fotografias fazem parte do acervo pessoal do fotógrafo, registradas entre 1976 e 2014. A abertura ocorrerá às 10h, com entrada gratuita, e ainda terá visita guiada com o artista e curador. A exposição ficará aberta até o dia 17 de novembro, com uma programação paralela que inclui palestras, jantar, um passeio pela Cidade Velha, leitura de portfolio, exibição de filmes e lançamento de catálogo.

“Tudo se trata desta relação com o ser humano. Do homem com a marca que ele deixa com a paisagem”, fala. A beleza humana de Luiz Braga está no cotidiano muitas vezes visível apenas ao olhar sensível. Independente da técnica, o cotidiano do povo amazônico e o seu gestual são a matéria prima de Luiz Braga. “As pessoas estão no seu dia a dia. Com a roupa que usam. Com a sua expressão. Aqui se você for ver tem muito do gesto do caboclo. Talvez se estas fotos fossem feitas em Israel, ou na Espanha, ou no Canadá, o gesto não fosse mais este. O que está aqui na verdade é uma grande homenagem à nossa maneira de ser, que o pessoal depreciativamente chama de ‘caboquisse’, e eu acho que ela é a Retumbante Natureza Humanizada”, explica Braga.

Esta exposição foi premiada em São Paulo, em 2014, como a melhor “Exposição em Fotografia”, naquele ano. Desde então Braga tenta traze-la para Belém, o que foi alcançado agora graças a diversas parcerias com amigos que se propuseram a colaborar, seja financeiramente ou com o próprio trabalho. “Lá não tinha a possibilidade que aqui tem, de fazer a exposição nestas salas e divisões. Este palácio funciona maravilhosamente como museu para criar estes núcleos”, aponta. “O que tem aqui são 40 anos de fotografia abordando todas as técnicas que desenvolvi, seja colorida, preto e branco, tanto digital quanto analógico”.

Serviço:

Exposição “Retumbante Natureza Humanizada”, de Luiz Braga

Abertura: amanhã, às 10h

Local: Museu do Estado do Pará (MEP) - Praça D. Pedro II, s/n. - Cidade Velha

Entrada gratuita

Visitação: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, sábados e domingos, das 9h às 13h.

Ingresso: R$ 4, com entrada gratuita às terças-feiras