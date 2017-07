Não há uma quadro indicado para um determinado ambiente. Porém, o estilo do quadro pode seguir o da decoração.

Em 27 de julho, 2017 - 06h00 - Mulher

Os quadros com molduras espalhados pela casa são essenciais na decoração. Eles deixam mais bonita a decoração e ocasionam um ambiente incrível. Mas, é necessário distribuir eles corretamente pelos cômodos. Para uma disposição certa dos quadros na decoração, há diversas recomendações. Se seguirmos todas elas, certamente teremos uma perfeita harmonia.

Uma das grandes falhas é colocar os quadros em um lugar ruim. Não podemos colocá-los tão altos e nem tão baixos. A colocação ideal é a seguinte: a parte de cima do quadro deve estar a altura da vista. A explicação é simples: os quadros estão ali para serem observados, sem fazer com que as pessoas forcem o pescoço a terem posições que incomodam.

Lógico que o ponto de referência deve ser à de uma pessoa de estatura mediana. Se há vários quadros que desejamos colocar, a colocação em grupo também é essencial. É preciso levar em consideração a harmonia entre eles. Para o seu uso correto podemos seguir os três princípios básicos: estabelecer uma harmonia utilizando os mesmos tipos de quadros: quadros antigos, de estilo contemporâneo, moderno, etc; reagrupar os quadros segundo a sua temática. Todos os quadros da mesma temática se agrupam juntos e por último, colocá-los seguindo uma ordem global: podem fazê-lo em circulo, em triângulo, em retângulo vertical ou horizontal ou mediante um alinhamento virtual.

Não existe quadro indicado para este ou aquele ambiente. Entretanto, o estilo do quadro pode acompanhar o estilo da decoração. Por exemplo, se a sua sala de jantar é clássica, uma boa pedida é um quadro de natureza morta. Na sala de estar do mesmo estilo, telas de paisagem caem bem. Além da decoração do ambiente, a iluminação também é fato importante. Se no ambiente existirem quadros, eles sem dúvida devem merecer uma atenção especial na sua iluminação, pois um feixe luminoso correto cria uma relação privilegiada entre o espectador e o quadro.

A composição

Existem vários tipos de quadros, desde os mais modernos até os quadros mais convencionais. Dessa forma, o cuidado na hora de compor a tela com o ambiente e com a moldura é necessário. Em telas onde foram utilizadas pinturas e texturas com cores quentes, como vermelho, marrom e amarelo, o ideal é usar molduras com a mesma intensidade de cor, para não fazer um contraste muito grande que cause desconforto. Quando as pinturas forem feitas com o uso de cores mais frias como azul, verde e branco, o conselho é a utilização de mol duras prateadas ou de cores similares. Alguns quadros são feitos com composição de telas, através de sobreposição de formatos e tamanhos distintos, quadros com recortes, com detalhes reais, como flores, latas e trigo, por exemplo, e com tapeçaria. Estes, nem sempre exigem molduras.

Segundo os decoradores, a escolha das cores do quadro nem sempre precisa estar presentes em algum móvel ou objeto de decoração, como tapetes e almofadas. Mas pode-se fazer a combinação na hora de escolher uma moldura, se os móveis são mais rústicos, a escolha de uma moldura neste estilo cai bem. O importante é a pessoa gostar do quadro e se sinta agradável com a presença dele no ambiente.

Não se deve exagerar na quantidade e no tamanho dos quadros em cômodos pequenos, principalmente se eles já têm muitos móveis. No entanto, isso tudo depende da cultura. Aqui no Brasil, nem sempre estamos acostumados com o excesso de quadros, mas em alguns lugares o uso de telas chega a ocupar todas as paredes dos ambientes, tem quadros até em cima da porta. A dica é, antes de pendurar os quadros na parede, faça a composição imaginada no chão. Assim, pode-se ter uma idéia de como vai ficar, sem correr o risco de furar a parede desnecessariamente.

Nos ambientes

No quarto, normalmente quadros na posição horizontal decoram melhor este ambiente, usualmente os quadros são colocados sobre a cama, o ideal é que o quadro fique 20cm acima do centro da cabeceira da cama. Já na sala de jantar, pode ser utilizado um único quadro na horizontal ou optar-se por três quadros ou mais, dependendo do espaço de parede disponível.

No que se refere aos espelhos, eles devem ser colocados sempre a uma altura em que uma pessoa consiga visualizar seu corpo todo, ou no mínimo da cintura pra cima. A limpeza dos vidros deve ser feita com pano úmido, em movimentos circulares e abrangendo toda a área do quadro de maneira uniforme.

Cuidados e limpeza

Para fazer a limpeza das molduras, é preciso tirar o pó com um pano ou, se a moldura for muito trabalhada, utilize um pincel. Na parte de trás da moldura, é preciso tomar cuidado com a instalação de insetos e traças, que podem estragar a obra, por isso sempre limpe a parte traseira do quadro.

Os quadros à óleo pedem limpeza cuidadosa, duas vezes ou mais ao ano, caso fiquem expostos à poeira. Não faça uso de aspirador de pó, ventilador ou secador para realizar a limpeza, porque a sucção e o vento pode estalar a pintura. A dica para evitar que os quadros marquem a parede é colar em cada canto interno da moldura pedaço de cortiça.

Evite que o sol bata diretamente sobre as telas. Se tomar muito sol o quadro pode até empenar. Por isso, o controle da quantidade de luz é fundamental. Leve os quadros ao moldureiro pelo menos uma vez por ano. Assim, ele poderá fazer uma limpeza completa e cuidadosa no objeto e aplicar um remédio para que ele fique livre dos cupins. E fique atenta à incidência de mofo ou algum tipo de infiltração na parede porque qualquer descuido neste sentido pode danificar o quadro.