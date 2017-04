Show: Espetáculo mistura o batuque do tambor e o groove do baixo com outros instrumentos

Em 26 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Com letras que levantam questões como empoderamento, genocídio da juventude negra e os movimentos de resistência, a banda Zimba Groove apresenta hoje, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur, o espetáculo “Identidade Preta”. Concebido por meio de uma mistura do batuque de tambor e o groove do baixo, mais bateria, voz e violão, o show é regido por influências afro-amazônicas, como samba de cacete, rap, ritmos latinos e samba.

A apresentação contará com a participação das crianças do grupo de capoeira da Terra Firme Sou Angoleiro, das cantoras do Afoxé Axé Dudu, do rapper Pelé do Manifesto, de três atrizes negras – AmÉrika EstÉrika, Kassandra Bony e Katty Nunes, além dos alunos da Escola Brigadeiro Fontenelle. Os ingressos custam R$ 20,00 estão à venda na loja Ná Figueredo (Estação das Docas) e no estúdio Art Ato Tatuaria (Av. José Malcher, 2666).