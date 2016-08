Derrota para o Oeste-SP por 1 a 0 leva o Papão ao 12o lugar. Amanhã, o Bicolor encara o Tupi-MG, que o goleou por 5 a 1 no 1o turno

Em 29 de agosto, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Ao sofrer derrota para o Oeste-SP, por 1 a 0, sábado, na Arena Barueri, em São Paulo, o Paysandu perdeu uma invencibilidade de 13 jogos na Série B. Com o resultado, o Rubrão conseguiu passar o Alviceleste. O Oeste que estava em 14°, pulou para a 10ª colocação com 29 pontos e o Paysandu, que era 10° colocado, caiu duas posições na tabela e agora ostenta o 12° lugar, com 28 pontos. O gol do time paulista foi marcado aos 30 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti pelo atacante Crysan. Amanhã, o Papão volta a campo para tentar se recuperar. O Paysandu vai enfrentar o Tupi-MG, às 19h15, na Curuzu. No 1° turno, o Tupi-MG aplicou goleada por 5 a 1 no Papão. É chegada a hora da desforra, para os alvi-azuis.