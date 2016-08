Livro que registra a riqueza dos azulejos no patrimônio arquitetônico de Belém será lançado hoje

Em 01 de setembro, 2016

Da Redação

O centro histórico arquitetônico de Belém é repleto de casas, casarões, igrejas e palacetes. Boa parte dessas construções ainda conservam os azulejos trazidos pelos colonizadores europeus e assim conseguem manter viva a lembrança de uma época em que as grandes construções eram repletas de detalhes. Símbolos de riqueza, os azulejos, que um dia representaram o status de diversas famílias, agora são resgatados e registrados na obra “Azulejaria em Belém do Pará - Inventário - Arquitetura civil e religiosa - Século XVII ao XX”, que será lançado hoje, às 18h30, no anexo da superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O evento contará com a participação da presidente do Iphan, Kátia Bogéa, e com as autoras Stella Brito, Thais Sanjad e Dora Alcântara, que ministrará uma palestra sobre a obra a partir das 16 horas.