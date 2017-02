PAYSANDU: Bicolor quer se recuperar contra o São Francisco e deixar último posto

Por: Da Redação

Em 14 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

A preocupação do Paysandu, agora, é no São Francisco. O Bicolor treinou ontem em buscando de poder neutralizar o time santareno, amanhã, às 20h30, no estádio Leônidas Castro, em jogo válido pelo Campeonato Paraense. A partida de uma rodada (3ª) atrasada e pode ser considerada “o jogo da vida” do elenco bicolor, que está na lanterna do grupo A1 do Campeonato Paraense, com apenas 3 pontos. O técnico Marcelo Chamusca vai ter que pensar em uma opção para o lugar de Rodrigo Andrade, que foi expulso no jogo contra o Remo, e cumprirá suspensão. É provável que Ricardo Capanema faça a dupla com Wesley no meio-campo. O zagueiro Fernando Lombardi, que não esteve na partida contra o Leão, por causa de dores na lombar, deve voltar para a zaga, ao lado de Gilvan na partida contra o Leão Santareno.