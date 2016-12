PELO PRÓXIMO: Voluntários fazem a diferença na vida de pessoas de baixa renda

Por: BRENDA PANTOJA Da Redação

Em 29 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

Existe um índice global que mede a generosidade da população, o World Giving Index (WGI). Na edição 2015/2016, divulgada no final de outubro, o Brasil apareceu no 68º lugar, um resultado bem melhor do que o registrado no ranking de 2013/2014, quando o país ficou na 105º posição. Esse avanço mostra que a solidariedade do brasileiro tem aflorado, mesmo em um período de crise política e financeira no país. O WGI registra o número de pessoas que ajudaram um estranho, fizeram trabalho voluntário ou doaram dinheiro para uma organização da sociedade civil no mês anterior ao levantamento.

A pesquisa é promovida pela Charities Aid Foundation (CAF), uma instituição filantrópica internacional com sede no Reino Unido, e ouviu 148 mil pessoas de 140 países, sendo 1.004 no Brasil. No geral, 54% dos brasileiros afirmaram ter ajudado um estranho no mês anterior à pesquisa, o que é um aumento expressivo em relação aos 41% da edição passada.