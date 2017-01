Profissional comenta a importância da fotografia para o jornalismo no Dia do Fotógrafo

Por: Redação ORM News

Em 08 de janeiro, 2017 - 17h47 - Pará

Já imaginou se não existissem as fotografias? Como nós iamos eternizar aqueles momentos marcantes da vida ou de um fato histórico? As fotografias guardam para sempre os momentos, emoções e sentimentos expressados por nós. Neste domingo (8), no dia dedicado ao fotógrafo, não podemos deixar de destacar a importância desses profissionais para o jornalismo.

Se você perguntar para alguma pessoa leiga no campo do jornalismo sobre a importância da fotografia, ela diria que a foto serve somente para ilustrar a matéria. Ela não está errada, mas a foto é mais que isso.

'Penso que a foto no fotojornalismo ou em outro meio que seja tem que estar casada com a informação para que ela seja realmente compreendida. A palavra precisa da imagem e vice-versa, elas são complementares. A foto complementa a notícia', destaca Oswaldo Forte, editor de fotografia do jornal O Liberal.

Com 16 anos dedicados à empresa, Forte diz que a fotografia serve para dar autenticidade à noticia. 'A presença da fotografia leva mais credibilidade ao leitor. Por meio dela confirmamos o que estamos dizendo na matéria, mostrando que o jornalista esteve no local. Muitas vezes, a própria fotografia pode ser a notícia', completa. Neste domingo dedicado aos fotógrafos, ele destaca a figura desse profissional. 'O fotógrafo, seja ele profisisonal ou não, capta a história, registra momentos, não deixar de ser um historiador muitas vezes. Continua sendo muito importante na atualidade', finaliza.