TRIBUTO - Show em homenagem ao artista terá Charles Andí e Banda, no Black Soul Samba

Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O cantor Charles Andí levará hoje, ao palco do Tábuas de Marés, diversos convidados para homenagear Tim Maia com o show Tributo à “Tim Maia - Especial Racional Volume 3”, na Black Soul Samba. A apresentação, que inicia às 21 horas, contará com Janjão Rodrigues, Rodrigo Silva, Aline Coelho, Renata Del Pinho e Seninha.