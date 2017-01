Herança - O "chiado" e o uso do tu, típícos da capital, vêm de várias partes do mundo

Em 16 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Valéria Nascimento

Da Redação

O uso do tu e o ''chiado'' são heranças de Portugal; a nasalidade, vem dos índios; o ritmo melódico, da África. O falar belenense tem influências de línguas nativas e do português da região dos Açores, destacando-se por manter características consideradas conservadoras pelos linguistas, e que na prática, não se vê em outras regiões brasileiras, como exemplo, a utilização do pronome tu, na segunda pessoa, com flexão verbal, ou seja, no padrão da língua culta.