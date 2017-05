Documentário “Cidades fantasmas”, que retrata, entre outros casos, o de Fordlândia, no Pará, vence a competição brasileira do Festival é tudo verdade

Em 02 de maio, 2017

Principal evento dedicado à cultura do documentário não apenas no Brasil, mas na América Latina, o Festival Internacional É Tudo Verdade realizou, no sábado, a entrega dos prêmios de sua 22.ª edição. Os júris estavam assim constituídos - o internacional, pelos diretores Alexandre O. Philippe e Anne Georget e pela produtora Jennifer Walton, o brasileiro, pelo diretor de fotografia Jacques Cheuiche, a produtora Daniela Capelatto e o diretor Joel Zito Araújo. E o vencedor da competição brasileira de longa foi talvez o melhor filme de toda essa edição - Cidades Fantasmas, de Tyrell Spencer, produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre. O melhor latino foi Los Ninõs, de Maite Alberdi, do Chile, e o melhor da competição internacional - por unanimidade, destacou o júri -, Comunhão, de Anna Zamecka, da Polônia.

Pelo terceiro ano consecutivo, os vencedores nas competições brasileira e internacional de curtas estão automaticamente pré-selecionados para concorrer ao próximo Oscar, na medida em que a Academia de Hollywood concedeu essa distinção ao festival de Amir Labaki.