Oscar de Melhor Efeito Visual e Maquiagem premia os magos da indústria cinematográfica que ajudam a transportar o público para o cenário das tramas

Por: Enize Vidigal Da Redação

Em 14 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A evolução alcançada pelos efeitos visuais, de cenografia, figurino e maquiagem, têm garantido que o público se sinta cada vez mais próximo dos ambientes retratados nas produções da atualidade, e, por conta disso, ganham espaço cada vez mais relevante nos longas realizados atualmente. Na segunda matéria especial sobre o Oscar 2017, O LIBERAL dá mais detalhes sobre os filmes que concorrem à premiação de Melhor Efeitos Visuais e Maquiagem.

Cinco filmes concorrem na primeira categoria e outros três na segunda. O crítico de cinema Marco Antônio Moreira aponta o favoritismo de “Mogli - O Menino Lobo”, que já foi o grande vencedor do Bafta, o maior prêmio da indústria cinematográfica fora dos EUA, realizado na Inglaterra, na semana passada, aumentando as chances da livre adaptação do clássico infantil na Academy Awards.