Ronaldo Silva apresenta hoje seu novo show com canções novas e composições de seu cancioneiro

Em 05 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Candeeiro Luminoso” é o novo show de Ronaldo Silva; que chega hoje à Casa do Fauno. Uma luz nova no caminho do compositor, que produz ativa e constantemente, este show traz suas composições mais recentes, e propõe, claro, um passeio por sua obra já consagrada.

Sucessos do Arraial do Pavulagem, grupo do qual é um dos mentores, canções do disco antológico “Via Norte”, parcerias com Allan Carvalho, Walter Freitas, dentre outros, estarão neste repertório.

