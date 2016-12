Vencedora da etapa estadual do concurso “A Mais Bela Gordinha do Brasil” pede ajuda para ir à etapa nacional no Rio

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A paraense Tuanne Valente, de 25 anos, é a representante do estado no concurso “A Mais Bela Gordinha do Brasil”. A competição, que será realizada em maio de 2017, na Feira de São Cristovão, no Rio de Janeiro, busca elevar a autoestima das mulheres além de premiar, com contratos em agencias de modelos profissionais, a vencedora.

Para a paraense, participar da competição nacional é muito bom. Tuanne conta que o concurso está sendo um teste de superação e uma renovação de autoestima. “Será aquele grito de liberdade”, afirma a participante. “Na sociedade, a gente sofre preconceito diário porque eles tratam a gente como uma gordinha qualquer. E isso estava me fazendo muito mal, e o concurso foi uma porta que se abriu e eu consegui me aceitar do jeito que eu sou”, diz Tuanne. “Me descobri de novo”, afirma ela.