Modelo da Playboy Jaylene Cook atrai a ira de indígenas ao tirar foto nua em monte sagrado na Nova Zelândia

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Gata do Dia

Para muitas pessoas, em meio à constante busca por belas imagens para compartilhar no Facebook e no Instagram, chegar ao topo de uma montanha, acima do nível das nuvens, é uma grande oportunidade de fazer o clique perfeito.

E, se você é uma modelo da “Playboy” com 300 mil seguidores, por que não tirar as roupas e clicar uma foto totalmente pelada? Foi o que Jaylene Cook fez no topo do monte Taranaki, na Nova Zelândia. Mas os maori -povo nativo do país- viram nisso um gesto extremamente ofensivo: para eles, o topo do vulcão é um local sagrado.

