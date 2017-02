Cerimônia acontece hoje, nos EUA, com a disputa entre adele e Beyoncé nas principais categorias

Em 12 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

As divas Adele e Beyoncé se enfrentam hoje nas três principais categorias do Grammy, os prêmios mais importantes da música, que podem servir de vitrine para a entrada das estrelas no tenso debate político americano. Beyoncé, que lidera os Grammys com nove indicações, aparecerá em público pela primeira vez desde que revelou que está grávida de gêmeos do marido Jay Z, um anúncio que teve enorme repercussão na internet. As informações são do G1

A cantora, de 35 anos, que ganhou fama com um pop temperado com R&B, foi mais ousada e provocativa em “Lemonade”.

