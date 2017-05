Belém recebe, neste final de semana, o espetáculo “Nelson Freitas e Vocês”, último projeto dirigido pelo humorista Chico Anysio

Em 05 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Da Redação

O ator e comediante Nelson Freitas traz a Belém o seu espetáculo “Nelson Freitas e Vocês”. Em cartaz desde 2008, a peça tem direção assinada por Chico Anysio e caricatura, de maneira inteligente e com muito bom humor, situações comuns do cotidiano. O público pode conferir a apresentação amanhã, às 21 horas, e no domingo, às 20h, no Theatro da Paz.