Projeto do Sesc será aberto hoje em Belém, reunindo várias linguagens artísticas, como música, dança, teatro e literatura

Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Da Redação

Cinema, espetáculos de teatro, música, dança, literatura e oficinas artísticas da Amazônia Legal e do Piauí ganham destaque em Belém nos meses de maio, agosto e setembro com a “Mostra Sesc Amazônia das Artes”. O projeto, que comemora 10 anos de circulação e de intercâmbio artístico, inicia hoje, com o show da Banda 3 Matutos e 1 Arigó, de Tocantins. A apresentação será às 19 horas, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca, assim como nas demais programações.