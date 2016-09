Existem vários serviços de streaming 100% brasileiros que estão tentando se popularizar no mercado

Por: Tecmundo

Em 16 de setembro, 2016 - 08h46 - Tecnologia

O streaming de conteúdo já é parte da vida do brasileiro que tem acesso à internet faz algum tempo. Muita gente usa serviços como Netflix, Spotify, Play Music e alguns outros. Mas se você descobrisse que existem algumas alternativas nacionais de qualidade semelhante à desses apps gringos? Você trocaria ou pelo menos daria uma chance?

De fato, existem vários serviços de streaming 100% brasileiros que estão tentando se popularizar no mercado, e nós resolvemos elencar cinco opções bem interessantes. São apps para consumir séries e filmes, música, HQs e até aulas para ensino médio e superior. Dê uma olhada.

1. Social Comics

Este é um serviço de streaming para fãs de quadrinhos, algo antes inexistente no Brasil. Os 14 primeiros dias de uso são gratuitos, e, depois, a assinatura mensal custa R$ 19,90. O Social Comics conta com obras antigas e inéditas, além de exemplares das maiores editoras do gênero do país e do mundo, como a Dark Horse Comics, a Zarabatana Books, a Devir, a JBC, a HQM (que tem os direitos da Valiant no Brasil) e a Mythos.

Android, iOS e Web

2. Lynx

O app Lynx, de transmissão de vídeos ao vivo criado pela Tecvidya, é o concorrente brasileiro do Periscope, que chega para ampliar as possibilidades de transmissão disponibilizando funcionalidades que faltam nos demais apps do segmento, como o embed code em websites e notificações para Facebook, Twitter, WhatsApp e LinkedIn. Lançado em outubro de 2015, é pioneiro do tipo em plataformas mobile no Brasil e já conta com 15 mil usuários.

Android, iOS e Web

3. MeSalva!

O Me Salva! É uma plataforma educacional focada em conteúdo de alto desempenho didático para estudantes de nível médio e superior. Com videoaulas realizadas com close na mão do professor e em uma folha de papel sulfite em branco — na qual exercícios são resolvidos e matérias são explicadas —, o Me Salva! tem uma taxa de retenção em vídeos de 55%. Ou seja, a cada dez alunos, ao menos cinco assistem à aula até o final.

Web

4. Pleimo

Este é um serviço de streaming de música criado no Brasil que quer se diferenciar do principal concorrente – o Spotify – ao combater o maior inimigo do músico: a baixa remuneração nos meios digitais. Com uma assinatura no valor de R$ 14,90 por mês, o Pleimo consegue remunerar mensalmente a “banda favorita do mês” dos usuários em 20% do que eles pagam – ou seja, cerca de R$ 3 de cada usuário. Para os interessados, ele dispõe de uma seleção de 800 mil artistas e cerca de 7 milhões de faixas – com forte presença de artistas independentes e brasileiros.

Android, iOS e Web

5. EnterPlay

A EnterPlay foi fomentada pela Intel e pela Microsoft para desenvolver uma plataforma de VOD (vídeo sob demanda) para o lançamento do Windows Vista e se tornou o primeiro canal do Windows Media Center. Graças a isso, foi também pioneira na América Latina a assinar um contrato com um estúdio de Hollywood fora dos EUA, a Warner Bros. A plataforma dispõe de uma variada coleção de conteúdos – o usuário pode escolher entre fazer uma assinatura mensal de consumo ilimitado de filmes e séries e/ou alugar coleções adicionais.

Web