Esse é um dos planos do farmacêutico Salomão Georges Kahwage, que já tem sua lista de livros para este ano prontíssima

Em 15 de janeiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Vinhos, lançamentos da área farmacêutica, gestão e empreendedorismo são alguns temas das leituras que o farmacêutico e professor Salomão Georges Kahwage pretende fazer em 2017. Ele diz que deve dedicar um tempo a mais para obras sobre negócios, tecnologias e tendências de mercado. Dentre os títulos que pretendo ler estão: “As 48 Leis do Poder”, de Joost Elffers e Robert Greene, e “A Estratégia do Oceano Azul”, de W. Chan Kim e Renee Mauborgne. “O primeiro retrata ensinamentos de três mil anos de histórias das verdadeiras táticas de guerra aplicáveis aos negócios, à política e às relações de trabalho. O segundo abrange um estudo de 150 movimentos estratégicos, avaliando mais de 30 setores econômicos, demonstrando que no futuro as empresas dominantes alcançarão o sucesso não combatendo os concorrentes, mas desbravando ‘oceanos azuis’ de espaço de mercado inexplorado”, adianta o enredo.