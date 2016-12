Gênero foi o mais tocado este ano, emplacando hit atrás de hit na preferência dos ouvintes no país

Em 29 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Dos serviços de streaming às rádios, passando por shows e festas populares, o sertanejo reinou em 2016. Segundo os dados da Crowley, que mede execuções em rádios, 18 das 20 músicas mais tocadas entre janeiro e novembro são do gênero - a liderança fica com “Seu polícia”, da dupla Zé Neto e Cristiano, de São José do Rio Preto (SP). De acordo com dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre execuções em shows, o panorama se mantém: entre um “Não quero dinheiro” (de Tim Maia) e outro “País tropical” (de Jorge Ben Jor), 17 das 20 canções mais tocadas no ano são sertanejas, lideradas por “Aquele 1%”, de Marcos & Belutti, com participação de Wesley Safadão (a música é de 2015, mas segue em alta, vale ressaltar).

