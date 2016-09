Secretaria de Audiovisual divulgou a relação de filmes inscritos

Adoro Cinema

Em 03 de setembro, 2016

Está fechada a lista de filmes brasileiros que vão disputar por uma vaga a melhor filme estrangeiro no Oscar 2017. A Secretaria de Audiovisual divulgou a lista de filmes inscritos, e irá anunciar o representante oficial no próximo dia 12 de setembro, às 14h de Brasília.

A comissão especial do Oscar irá selecionar, entre os inscritos, aquele que deverá ser nomeado para a avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Esta mesma comissão esteve envolta em polêmicas nas últimas semanas após divergências envolvendo um dos jurados, o crítico Marcos Petrucelli, que veio atacando publicamente Aquarius e as manifestações políticas da equipe, desde sua exibição no Festival de Cannes. Leia aqui.

Em apoio a Aquarius e ao seu diretor Kleber Mendonça Filho, a equipe de Boi Neon, na figura do diretor Gabriel Mascaro, havia anunciado que não submeteria o filme à comissão; a mesma decisão foi tomada pela diretora Anna Muylaert, que aderiu ao boicote e não inscreveu o drama Mãe Só Há Uma. Vale lembrar, o longa anterior da cineasta, Que Horas Ela Volta?, foi o selecionado brasileiro no Oscar 2016, mas não chegou à disputa final.

Veja a lista dos inscritos:

Aquarius (Kleber Mendonça Filho)

Chatô - O Rei do Brasil (Guilherme Fontes)

Mais Forte Que o Mundo - A História de José Aldo (Afonso Poyart)

Nise - O Coração da Loucura (Roberto Berliner)

Campo Grande (Sandra Kogut)

Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil (Belisário Franca)

Pequeno Segredo (David Schürmann)

O Roubo da Taça (Caíto Ortiz)

A Despedida (Marcelo Galvão)

O Outro Lado do Paraíso (André Ristum)

Uma Loucura de Mulher (Marcus Ligocki Júnior)

Vidas Partidas (Marcos Schechtman)

Tudo Que Aprendemos Juntos (Sérgio Machado)

O Começo da Vida (Estela Renner)

A Bruta Flor do Querer (Andradina Azevedo, Dida Andrade)

Até Que a Casa Caia (Mauro Giuntini)

A Hora e a Vez de Augusto Matraga (Vinícius Coimbra)

Além de Petrucelli, Adriana Rattes, Luiz Alberto Rodrigues, George Torquato Firmeza, Bruno Barreto, Carla Camurati, Paulo de Tarso Basto Menelau, Silvia Maria Sachs Rabello e Sylvia Regina Bahiense Naves completam a comissão.