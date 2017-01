Cerca de 1.158 detentos foram beneficiados pela Justiça com a saída temporária para as festas de final de ano

Por: Redação ORM News

Em 03 de janeiro, 2017 - 19h57 - Pará

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informa que dos 1.158 detentos beneficiados pela Justiça com a saída temporária para as festas de final de ano, 1.021 já retornaram as unidades prisionais paraenses, o que representa 11,83% de evasão do total.

Na Região Metropolitana de Belém, a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), em Santa Izabel, foi a unidade prisional que registrou o maior número de não retornos; dos 367 detentos liberados, 69 não voltaram no prazo determinado pela Justiça.

Já no interior, o Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI), e o Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) tiveram o maior número de presos evadidos. No CRRI dos 43 detentos que obtiveram o benefício, 11 não retornaram e no CRRALT dos 41 detentos que obtiveram o benefício, 11 não voltaram.

Todos os detentos que não retornaram no prazo estabelecido pela Justiça já passam a ser considerados foragidos e quando recapturados voltam a cumprir o restante da pena no regime fechado.