O desafia da Fundação é coletar 200 bolsas de sangue todos os dias, até o final da campanha.

Por: Da redação

Em 20 de fevereiro, 2017 - 08h10 - Saúde

A abertura da campanha “No Carnaval use fantasia salva-vidas. Doe sangue” se transformou em um grande encontro de parcerias que levou alegria e solidariedade com a doação de sangue à sede da Fundação Hemopa, durante o final de semana. Foram registrados o comparecimento de mais de 300 voluntários. A campanha segue até sexta, 24, com o desafio de 200 coletas de bolsas de sangue por dia, com o objetivo de suprir o estoque do hemocentro que ainda enfrenta uma queda de até 30%.

Mais de 100 alunos do Centro de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros do Pará, com idades entre 18 e 27 anos, doaram sangue. Segundo o comandante da instituição, major Helton Moraes, a parceria é permanente. “Estamos aqui para mais uma ação solidária, através desses jovens alunos recém ingressos e dispostos a salvas vidas”, disse ele.

Em meio à decoração típica da época, o manipulador de alimentos Rui Carlos Nogueira, de 50 anos, que doa sangue há mais de 10 anos, a cada três meses, se disse feliz em ajudar as pessoas, mesmo sentimento demonstrado por Marinete Marinho, de 46 anos, que efetuou sua primeira doação de sangue. “Vou repetir outras vezes. É uma satisfação muito grande ajudar um irmão”, ressaltou.

O grupo de atletas “Sangue Azul”, de handebol masculino do Clube do Remo, chamou a atenção pela animação e o técnico do time, Messivaldo Correa, de 49 anos, professor de Educação Fìsica, disse que o grupo procura desenvolver ações sociais. Membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o representante comercial Huddy Marcellos, também colaborou mais uma vez com doação de sangue, através do projeto “Mãos que Ajudam”. Ele doa há cerca de 15 anos, e a diretora de Assuntos Públicos da igreja, Dilma Dias, de 30 anos, afirmou que encaminhou cerca de 100 voluntários para a campanha.

O grupo “Doe Sangue” levou cerca de 60 voluntários ao hemocentro e os membros do Instituto Aster decidiram festejar a comemoração “Aniversariante solidário” na área frontal do Hemopa, com doces, salgados, refrigerantes e parabéns pra você.

A Faculdade da Amazônia (Famaz) também deu sua contribuição à campanha, enviando cerca de 60 voluntários. Segundo Constantino Alcântara, coordenador de Pesquisa e Extensão da faculdade, a doação de sangue é uma das principais ações de responsabilidade social da instituição. “Sabemos da relevância disso para a saúde pública”, anunciou.

Membro dos “Atletas Solidários”, Francoice Cardoso, de 43 anos, que é servidora pública federal, informou que os colegas já realizam ações em parceria com o Hemopa. “Promovemos campanhas de doação de sangue duas vezes ao ano”, informou. A campanha do Carnaval será promovida em toda a hemorrede estadual, que abrange os pontos de coleta de sangue em Castanhal, Marabá, Santarém, Abaetetuba, Altamira, Tucuruí, Capanema e Redenção.